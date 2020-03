Sarà ancora Nunzia Di Terlizzi la presidente dell'Azione Cattolica diocesana

Mercoledì mattina, 25 marzo,ha telefonicamente raggiuntogià Presidente diocesana dell, per riconfermarla alla guida dell'associazione per il triennio 2020-2023.Sono state settimane di attesa, che hanno coinciso con l'inizio dell'emergenza sanitaria che ha imposto a tutti nuovi ritmi e abitudini, per cui gli stessi impegni nel sociale e per la Chiesa hanno dovuto prendere forme nuove e più virtuali, senza mai venir meno all'intento di essere al fianco delle parrocchie, soprattutto in questo momento più delicato.La XVII Assemblea Diocesana di Ac si era conclusa il 1° marzo, con l'approvazione del Documento Finale e l'elezione del nuovo Consiglio diocesano, convocato il 5 marzo e da cui è emersa una terna di nomi per l'incarico di Presidente, subito dopo sottoposta al Vescovo.Il 25 marzo, Mons. Cornacchia, nel porgere gli auguri per l'onomastico a Nunzia Di Terlizzi, le ha annunciato anche la decisione di confermarla alla guida dell'Associazione diocesana. Notizia accolta con commozione e gioia., ha dichiarato la Presidente.L'Associazione attende ora di completarsi con l'elezione della Presidenza con l'assegnazione delle responsabilità di settore, ma continuerà ad essere vicina agli aderenti (in loco e fuori diocesi) e non solo, per servire la Chiesa locale e la società, come laici che vivono con responsabilità, impegno e audacia.«Anche se questo tempo appare instabile - si legge infine -, come aderenti di Azione Cattolica non ci sottraiamo all'accompagnamento di ragazzi, giovani, adulti come avviene nel cammino ordinario. Si tratterà di tracciare nuove strade o pensare modalità nuove».