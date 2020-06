Nuova Presidenza dell'Azione Cattolica diocesana: ecco i nomi

Domenica 7 giugno si è costituita la nuova Presidenza diocesana di Azione Cattolica, che guiderà l'Associazione fino al 2023. Dopo la XVII Assemblea elettiva diocesana di, tenutasi dal 28 febbraio al 1 marzo presso il Seminario Regionale a Molfetta, il consiglio neoeletto era stato convocato in tempo prima del lockdown per individuare la terna di nomi per l'incarico di Presidente dell'Associazione, da presentare al Vescovo.Durante la quarantena è giunta la conferma diquale Presidente per il triennio 2020-2023, da parte diNei mesi difficili che son seguiti, è rimasta in carica la vecchia presidenza, che in vario modo è stata al fianco delle associazioni parrocchiali.La nuova Presidenza è così composta:Presidente: Nunzia Di TerlizziVicepresidenti settore Adulti: Tommaso Amato e Marta BinettiVicepresidenti settore Giovani: Armando Fichera e Sabrina CagnettaSegretaria MSAC (Movimento Studenti di Azione Cattolica): Rosanna Montaruli Vice Segretaria MSAC: Federica Lacalamita Responsabile Acr: Vincenzo CappellutiVice Responsabile Acr: Milena LeonettiSegretario: Antonella LucanieAmministratore: Raffaele LasorsaCoordinatore Cittadino Molfetta: Lorenzo de PalmaCoordinatore Cittadino Ruvo: Katia ScarimboloCoordinatore Cittadino Giovinazzo: Giuseppe Carelli (detto Pino)Coordinatore Cittadino Terlizzi: Pasquale Ricciotti