Parrocchia Immacolata in festa per il compleanno di don Giuseppe Milillo

Il suo amore per la parrocchia di Maria SS Immacolata, nata nel nulla degli anni '80 del secolo scorso, è testimonianza di un ministero condotto con autentica vocazione da pastore di anime. E quella comunità, oggi evolutasi, per molti aspetti esempio da seguire, gli ha reso omaggio.Parrocchia e rione Immacolata in festa perguida storica per i fedeli di quella che fu la zona 167 di Giovinazzo.«Continuano i festeggiamenti nella nostra Comunità - hanno scritto sulla pagina Facebook parrocchiale dopo l'ingresso di don Luigi Ziccolella -: è il turno diparroco fondatore, che festeggia il suo. Tantissimi auguri, carissimo don Giuseppe, e grazie per la tua presenza discreta, la tua paternità spirituale e la tua saggia memoria».Paternità discreta e saggia memoria. Una sintesi perfetta di ciò che quel piccolo grande uomo ha significato e significa per quella gente, un tempo di periferia ed oggi comunità viva, pulsante, riferimento costante per tanti giovani, centro di attrazione per trasmettere valori sani.Auguri a cui si unisce la nostra redazione.