Parcheggio via Fossato, approvato il progetto esecutivo

Approvato martedì scorso, 26 luglio, il progetto esecutivo del. L'intervento ha una portata strategica per l'area ed è finanziato dai fondi del PNRR – Avviso pubblico sulla Rigenerazione Urbana - intercettati grazie al lavoro svolto dall'assessorato ai Lavori Pubblici e finalizzati alla riduzione dei fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonché al miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale.Nelle scorse ore è arrivato il commento del sindaco,: «Solamente 480 comuni su 8000 hanno ottenuto le risorse utili destinate alla rigenerazione urbana. L'intervento previsto in Via Fossato è uno dei 4 progetti comunali finanziati attraverso il PNRR. A breve avvieremo l'iter della gara per aggiudicare i lavori e realizzare questa infrastruttura strategica per l'area».L'assessore ai Lavori Pubblicisottolinea: «Un altro annoso problema collegato con la ricettività e con la decongestione dei flussi veicolari del centro storico arriva ad una svolta importante. Il parcheggio sarà realizzato a raso per evitare di limitare la vista sul panorama costiero e per realizzare altresì un ulteriore spazio destinato alle attività culturali. In questo modo, oltre a superare le citate criticità, si provvederà altresì al recupero di un'area degradata in prossimità del salotto buono della città rappresentato da Piazzale Leichardt».