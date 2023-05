Parcheggio selvaggio al venerdì nella zona del mercato settimanale

4 foto Parcheggio selvaggio al venerdì

Il venerdì è per i giovinazzesi, storicamente, la giornata dedicata alche viene allestito nell'area mercatale, in piazzale Salvo D'Acquisto, accanto al PalaPansini.Nonostante i controlli della Polizia Locale, con pattuglie a piedi anche all'interno dell'area, all'esterno è spessoSuccede che in viale Moro, in via Matteotti ed in via Madre Teresa di Calcutta si pratichi il parcheggio selvaggio. Persino l'area dedicata alla sosta per i clienti del supermercato Famila è presa d'assalto, a volte con risultati scoraggianti.Tanti lettori ci hanno segnalato ripetute situazioni di parcheggio barbaro anche in corrispondenza delle uscite dell'area di sosta dell'ipermercato e noi abbiamo puntualmente immortalato la situazione venerdì scorso, 19 maggio. Peggio va per la pista ciclabile che corre attorno al PalaPansini ed all'area mercatale, dove la sosta senza regole ha anche prodotto la rottura dei delimitatori in cemento.Nelle scorse settimane ed in passato ci sono stati sporadici controlli da parte della Polizia Locale, anche caratterizzate dall'elevazione di contravvenzioni, ma col passare dei giorni e con l'arrivo della bella stagione la situazione sembra sempre meno sotto controllo.Occorre pertanto un ulteriore sforzo da parte degli amministratori e dello stesso comando di via Cappuccini per fermare l'inciviltà. È auspicabile ed è fattibile.