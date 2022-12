Paolo Farina presenta a Giovinazzo "Cento caffè di carta"

Domenica 4 dicembre 2022, all'interno della nuova Sala Marano dell'Istituto Vittorio Emanuele II di Giovinazzo, con inizio alle ore 18.30, ci sarà la presentazione del librodi Paolo Farina con interventi programmati di Sabino Zinni. Videoproiezioni a cura di Giancarlo Carta.Continua a Giovinazzo il progetto di educazione alla lettura denominatoideato da Marta Pisani e Giovanna Sgherza per l'organizzazione dell'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo.«Un testo davvero interessante quello di Paolo Farina – ha detto Nicola De Matteo, Presidente dell'Accademia – che dal suo insegnamento nei licei di Antropologia Teologica ha estrapolato cento motivi di conversazione anche grazie ai dialoghi quotidiani che appaiono sulla testata Odysseo di cui è Direttore. Dialogherà con il suo amico fraterno Sabino Zinni, già Consigliere Regionale, con il quale condividono le passioni per l'arte, il cinema e la letteratura».Un altro evento che va nella direzione di una costante promozione della cultura all'interno di quell'edificio storico e carissimo ai giovinazzesi.Il progetto di lettura si avvale del patrocinio non oneroso della Città Metropolitana di Bari.