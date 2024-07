Paolo Belli a Giovinazzo il 21 agosto. L'appuntamento coi fan in un VIDEO

Powered by

Sarà Paolo Belli con la sua Big Band a chiudere di fatto i festeggiamenti in onore di. Il concerto in piazza Vittorio Emanuele II si terrà il prossimoed il cantante, musicista e autore emiliano ha voluto dare appuntamento al pubblico giovinazzese con un video che vi riproponiamo sotto il nostro articolo.Dal Comitato Feste guidato da Francesco Cassano ci hanno fatto sapere che sono ancora acquistabili i biglietti per il concerto sul circuito Vivaticket.it . Tutte le informazioni sulla pagina "Comitato Feste Giovinazzo".Il concerto promette di essere un appuntamento da ricordare e regalerà al pubblico alcune ore di puro divertimento.