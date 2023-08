Festa per Maria SS di Corsignano, il programma liturgico completo

Giovinazzo entra nel periodo della Festa Patronale in onore di Maria SS di Corsignano, festeggiamenti organizzati dal Comitato Feste Patronali guidato da Francesco Cassano, sotto la guida spirituale di don Andrea Azzollini, parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta, al suo ultimo anno prima del rientro nella sua Molfetta per una nuova missione pastorale.Il programma liturgico completo è stato reso noto proprio nelle scorse ore dalla parrocchia Concattedrale.ci sarà la Novena in onore di Maria SS di Corsignano.Neile sante messe saranno ben quattro: alle 6.30, alle 9.00, alle 19.30 ed alle 22.00, mentresaranno alle alle 6.30, alle 10.30, 19.30 e 22.00.Nella giornata di, festa dell'Assunta, e celebrazioni eucaristiche saranno ben cinque: 6.30, 8.00, 10.00, 19.30, 22.00., festa liturgica di Maria SS di Corsignano consuete messe alle 6.00 nelle pieve rurale del Padre Eterno, alle 7.30 al Casale di Corsignano, celebrazione presieduta da Mons. Domenico Cornacchia, ed alle 19.30 in Concattedrale.Chiusura, Festa Patronale. Messe in Cattedrale alle 6.30, 8.00, 9.30, col Solenne Pontificale che torna in chiesa dopo tre anni, previsto per le 11.00. Infine processione della sacra edicola di Maria SS di Corsignano prevista per le 19.45 circa.Maggiori dettagli sul programma completo a latere della parte liturgica saranno fornite nelle prossime ore dal Comitato Feste.