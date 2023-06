Il quadro della Madonna è in sede. Si apre il nuovo Comitato Feste Giovinazzo (FOTO)

13 foto Comitato Feste Patronali 2023

La giornata del 1° giugno è stata dedicata alla presentazione del nuovo presidente e del suoche avrà l'impegno di interagire sul territorio cittadino per la realizzazione del programma di eventi e spettacoli in onore della patrona della nostra città.Subito dopo la messa vespertina in Concattedrale, si è svolta la processione guidata dache, seguito dal nuovo presidente, dal Comitato e da numerosi fedeli, ha percorso via Marina portando un quadro che raffigura Maria SS. di Corsignano, Santa patrona di Giovinazzo. La processione si è fermata sotto il porticato del comune dove è situata la sede del comitato e lì alla presenza di tanta gente si è svolta la benedizione del quadro e del pubblico e la collocazione del quadro sull'altarino allestito nella sede.«Con grande gioia - ha affermato Don Andrea- anche quest'anno ci ritroviamo alla fine del mese dedicato alla Vergine Maria per iniziare il nostro cammino con lei che è la nostra santa patrona. La gioia, l'impegno, la collaborazione e l'accoglienza saranno messi in campo per quella che sarà la nostra festa di Giovinazzo che ci riunirà intorno alla sua protettrice il 20 agosto prossimo. In questo momento di preghiera presentiamo il nuovo Comitato, il presidente Francesco Cassano con i suoi nuovi collaboratori che si confronteranno, decideranno e si impegneranno per far sì che la festa sia di tutti. Lei, Maria SS. di Corsignano, diventi per tutti il fulcro di tutto e quando passeremo qui davanti non manchi mai il segno di croce. Rimboccatevi le maniche, vi auguro buon lavoro, il sostegno del Signore è assicurato e dovete meritare il sostegno dei cittadini », ha concluso il parroco della Concattedrale di Santa Maria Assunta.I componenti dell'amministrazione comunale, guidati dal sindaco Michele Sollecito, hanno seguito questo momento ricco di fede e devozione verso la nostra Madonna. Il giovane gruppo del nuovo Comitato, che segue quello dei due anni scorsi curati da Nicola Mastrototaro, si è riunito attorno al presidente Francesco Cassano ed è composto daNelle parole del presidente Cassano attimi di emozione: «Ci tenevo che iniziassimo così, con un momento di gioia condivisa; grazie al vescovo che mi ha dato fiducia, siamo giovani, è la prima esperienza, ci sarà tanto tempo speso con dedizione per rendere al meglio la Festa Patronale, questa sera è un bell'inizio. Dateci supporto, noi faremo del nostro meglio, vi ringrazio in anticipo-ha concluso Francesco Cassano».Il taglio dell'ottima torta realizzata dal maestro pasticcere Nicola Giotti, bontà benaugurante per tutti i presenti, ha suggellato un momento vissuto con serenità e buoni propositi. Agli applausi e agli "in bocca al lupo" espressi dal pubblico presente si uniscono i nostri per il presidente Cassano e per la bella squadra che compone il Comitato Feste Patronali. L'impegno, la determinazione e le belle idee non mancheranno di sicuro.