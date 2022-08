Il Manto della Madonna è di nuovo a casa (FOTO)

10 foto Rientro Manto della Madonna 2022

L'inno asi è alzato leggero dalle voci delle suore vincenziane nel chiostro interno dellnon appena ilè rientrato, varcando il portone di via Cappuccini quando la sera era già scesa. Leggero e sobrio, come tutta la parata del rientro dalla Concattedrale di quel Manto che viene con pazienza ritessuto e custodito da sapienti mani di donne giovinazzesi.Sobrietà e compostezza, anche negli uomini e nelle donne delle istituzioni cittadine, nei vertici della Marina Militare e della Capitaneria di Porto presenti alla cerimonia del rientro.Forte il ricordo di chi ha perso la vita in mare per la pace, per la propria patria o solo per senso del dovere. Forte il ricordo di chi, per altre vicende, ieri sera non poteva essere presente all'atto conclusivo della Festa Patronale da un punto di vista religioso.Il Manto della Madonna è a casa, nell'Istituto San Giuseppe, dove è custodito con l'amore che si deve al simbolo stesso della devozione di tantissime donne alla Patrona. Lì riposerà sino al prossimo agosto, quando ancora ci ritroveremo tutti per le strade per onorare la Madre delle Madri.Nella nostra breve galleria fotografica, i momenti salienti del rientro.