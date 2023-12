Panettoni di Natale, domani al Gran Shopping di Molfetta una sfida per decretare il più buono

In piazza Nave, dalle 17:30, ci sarà una gara tra quattro maestri pasticceri

Canditi, uvetta, cioccolato o pistacchio? Impossibile decidere quale sia il panettone più amato, ma domani,, la sfidaincoronerà uno fra i quattro maestri pasticceri che parteciperanno alla golosa gara come miglior realizzatore del tipico dolce natalizio.Biagio Minafra del bar Charlotte di Trani, Rino Ricchiuti del Caffè Rondò di Bisceglie, Nico De Chirico del Cibo degli Dei di Terlizzi e Salvatore Verdesca dell'omonimo Spazio Verdesca di Molfetta parteciperanno alla dolcissima sfida che incoronerà il miglior pasticcere, a giudicarli una giuria tecnica e una popolare composta da quindici fortunati clienti del centro commerciale di Molfetta che avranno l'arduo compito di degustare le creazioni dei maestri pasticceri.I componenti della giuria popolare potranno candidarsi nello spazio del luna park di Natale, in piazza Ottagono, per poter sperare di assaggiare le prelibatezze proposte durante la sfida.