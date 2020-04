panequotidiano: domani la veglia di preghiera diocesana per la Festa del Lavoro

«Nulla sarà come prima anche per il mondo del lavoro, che ha prima rallentato e poi ha visto fermarsi la propria attività. Nulla sarà come prima per i settori che sono andati in sofferenza e vivono l'incertezza del domani: si pensi al turismo, ai trasporti e alla ristorazione, al mondo della cooperazione e del Terzo settore, a tutta la filiera dell'agricoltura e del settore zootecnico, alle ditte che organizzano eventi, al comparto della cultura, alle piccole e medie imprese che devono competere a livello globale e si vedono costrette a chiusure forzate, senza poter rispondere alla domanda di beni e servizi. Giorno dopo giorno, ora dopo ora, comprendiamo il serio rischio che grava su molti lavoratori e molte lavoratrici.Parole dure da accettare, ma reali, quelle deinel Messaggio per la«Il Signore Dio pose l'uomo nel giardino di Eden, perché lo coltivasse e lo custodisse» (Gen 2,15)L'epidemia sta travolgendo il mercato del lavoro italiano. E a farne le spese saranno i lavoratori più fragili: a termine e stagionali. Le previsioni sono fosche. Non viene meno la speranza e, da credenti, l'affidamento al Buon Dio e alla Vergine Maria.presiederà una semplice veglia di preghiera, promossa dall'Ufficio diocesano per la pastorale sociale e del lavoro e dal Progetto Policoro, che si potrà seguire in diretta streaming sul sito diocesano www.diocesimolfetta.it e sui canali social.Tutti i lavoratori e organizzazioni di categoria sono invitate ad unirsi in preghiera.In vista di questo momento l'Ufficio aveva invitato a seminare lenticchie i cui germogli siano per tutti segni di una vita nuova; questi germogli saranno offerti al Signore, segno del nostro lavoro e di speranza futura.Le foto dei germogli devono essere inviate a:Nella stessa serata, alle ore 21,00, raccogliendo la proposta e la sollecitazione di tanti fedeli, lacome segno di salvezza e di speranza, con un momento di preghiera, nella basilica di Santa Maria del Fonte presso Caravaggio (diocesi di Cremona, provincia di Bergamo); sarà possibile seguirlo su TV2000 e sui canali sociali della CEI.