Come ampiamente anticipato dalla nostra redazione nelle scorse settimane, sarà, attuale vicesindaco ed assessore alla Politiche Sociali ed Educative, il candidato sindaco per le elezioni amministrative del 2022 di unaa Palazzo di Città, insieme ad altri gruppi, tra cui spicca certamente l'ingresso dilista vicinissima al presidente regionale Michele Emiliano.Con questa ufficializzazione salgono a due i candidati primi cittadini, dopo che Daniele de Gennaro è stato proposto e sarà appoggiato da PrimaVera Alternativa, Civica 22, La Nostra Città Giovinazzo e X Daniele de Gennaro Sindaco.Di seguito il testo del comunicato firmato dalle otto realtà politiche.«I gruppi politicihanno individuato nella figura dell'attuale vicesindaco,il prossimo candidato sindaco per la competizione elettorale amministrativa del 2022.In questi mesi di confronto sereno sulle prospettive politiche future del territorio ha prevalso il desiderio di unità e compattezza delle liste civiche che da anni si cimentano per la crescita sana della città. Il progetto civico, alternativo alla sinistra cittadina, ritorna ad essere unitario e coeso, già al lavoro sul programma amministrativo futuro da sottoporre agli elettori.Nel rispetto della situazione attuale emergenziale e con la prudenza del caso, si valuteranno tutte le forme e le occasioni opportune per il necessario coinvolgimento dei cittadini al fine di porre in essere non solo una fase costruttiva legata alla redazione del programma, ma anche una fase inevitabile di ascolto e confronto. Quasi al termine di una stagione politica che ha visto per oltre 9 anni Tommaso Depalma sindaco della città ed espressione di sintesi di larga parte del civismo cittadino, riteniamo sia utile tracciarefunzionale a porre le migliori basi per il futuro ulteriore slancio della nostra città.Consapevoli del valore aggiunto rappresentato dalla compattezza ed unità di intenti della coalizione, oltre che dallo spessore umano, politico e professionale del candidato sindaco,ci rivolgiamo fiduciosi a quanti vogliono partecipare attivamente alla vita politica cittadina invitando ciascuno a prendere parte a questo momento storico di nuovo slancio del progetto civico che guarda esclusivamente al bene comune della nostra amata città».La coalizione