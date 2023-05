Ospedale Nord Barese, Tammacco e Noi per Giovinazzo soddisfatti della decisione dell'ASL Bat

Una decisione forse decisiva per arrivare alla costruzione dell'Ospedale del Nord Barese, nei territori tra Molfetta e Bisceglie, nosocomio d'area che interesserà anche l'utenza di Giovinazzo.Soddisfazione è stata espressa da Saverio Tammacco, Capogruppo regionale di Per la Puglia, e dal movimento civico Noi per Giovinazzo.Di seguito il testo completo:«Dopo aver tribolato tanto per anni, oggi la notizia che definirei storica: l'Asl Bat ha mantenuto l'impegno preso un mese fa pubblicando in anticipo la delibera con la quale viene indetta la gara europea a procedura aperta per l'affidamento della progettazione dell'ospedale del nord barese, ovvero i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria dell'ospedale tanto atteso da un bacino di utenza di quasi 300 mila persone che sorgerà tra Bisceglie e Molfetta. È il passaggio più importante, quello che dà il via alla realizzazione dell'opera che così inizia a prendere forma.Perseverare e non mollare l'osso fino ad ottenere il tanto sospirato risultato, è servito.Il bando sarà pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea e sulla Gazzetta ufficiale italiana, mentre il termine per la ricezione delle offerte non potrà essere inferiore a 35 giorni dalla data di pubblicazione. Il costo della progettazione è fissato in 14.823.385,03 euro, ma le attività propedeutiche alla realizzazione saranno possibili grazie al 5% del finanziamento regionale sbloccato qualche settimana fa.E per un intervento su cui si sono spesi fiumi di parole, i primi "fatti" come la delibera di oggi, sono importanti perché riaccendono le speranze degli utenti di Bisceglie, Molfetta, Giovinazzo, Ruvo, Terlizzi che per tutti questi anni non hanno mai smesso di crederci. Io insieme a loro continuerò, come un mastino, a monitorare l'andamento della progettazione prima e dell'opera poi e mollerò solo quando vedrò l'ospedale ultimato/cominciato».Saverio Tammacco