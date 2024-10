Noi per Giovinazzo: «Voto metropolitano in continuità col nostro percorso»

Anche il gruppo difa sentire la sua voce, a 48 ore dal voto che ha di fatto bocciato la candidatura del sindaco Michele Sollecito al Consiglio metropolitano.Il gruppo del presidentepunta dritto a far comprendere la propria posizione, invitando i partiti e movimenti della maggioranza ad un dialogo costruttivo, in attesa delle consultazioni del sindaco con le varie componenti che sin qui hanno appoggiato la sua Giunta.«Purtroppo non condividiamo l'aver pubblicato il nome del nostro consigliere- si legge in una nota giuntaci in redazione - come colui che non ha votato Michele Sollecito (il riferimento è al nostro articolo pubblicato ieri, leggi qui ) e pur non apprezzando l'affidamento alla comunicazione giornalistica rispetto al normale dialogo che dovrebbe esistere tra le forze che compongono la maggioranza, ribadiamo che le motivazioni che ci hanno portato al votoin continuità con il percorso intrapreso con il nostro consigliere regionale, Saverio Tammacco. Come già comunicato dal sindaco - si legge ancora nella nota -Le nostre congratulazioni - è la conclusione - alla consigliera metropolitana Annalisa Petruzzella ed al concittadino Giovanni Camporeale».