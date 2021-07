Oscar della moda, Carmen Martorana di ritorno da Dubai

Pochi giorni fa al World Trace Centre di Dubai sono state consegnate le prestigiose statuette "Golden Lady Awards" 2021, gli Oscar della moda e design di Dubai, con la presenza di autorità governative e istituzionali, personalità del mondo della moda, del cinema e dello spettacolo.Al prestigioso gala internazionale era presente anche la event manager giovinazzeseche ha avuto l'onore di curare le relazioni istituzionali e le coreografia della sfilata evento dello stilista. Il giovane designer noto come "il Genio dell'Arte sulla Testa" ha ricevuto il prestigioso Oscar per la moda e del design nel mondo dalle mani del Ministro della Cultura di Dubai e da rappresentanti governativi della famiglia reale.Il mondo della moda e dell'arte hanno iniziato a conoscere l'artista italiano grazie alla creatività apocalittica di una forma d'arte sulla testa unica al mondo. Gli intenditori dell'arte e della moda da anni ormai considerano Giuseppe Fata uno degli autori più significativi della scena contemporanea del fashion internazionale per la sua visione nel concepire dei copricapi che sono delle vere opere d'arte, di grande impatto sociale, emotivo ed esistenziale.Lo stilista, premiato anche con il tradizionale Kandura bianco dal Primo Ministro degli Emirati Arabi Uniti, lo Sceicco Mohammed Bin Rashid Al Maktoum, per la serata di gala ha presentato e sfilato una collezione di Head Sculpture Designer dal nome " THINKING MIND", la creatività italiana nel mondo rendendo omaggio ancora una volta alla Famiglia Reale degli Emirati Arabi Uniti.Al rientro da Dubai,si è detta «onorata per aver curato per il secondo anno le relazioni istituzionali dello stilista Giuseppe Fata a cui sono legata da un profondo rapporto professionale e personale; presto la nostra partnership con l'organizzazione del premio porterà ad importanti progetti».