Carmen Martorana da Giovinazzo alla conquista di Dubai

Sono trascorse solo poche settimane da quando Carmen Martorana ha fatto rientro da Dubai dopo aver curato, per la seconda volta, le relazioni istituzionali e le coreografie della sfilata evento per lo stilista Giuseppe Fata.Il giovane designer noto come "il Genio dell'Arte sulla Testa", uno degli autori più significativi della scena contemporanea del fashion internazionale per la sua visione nel concepire dei copricapi che sono delle vere opere d'arte, ha ricevuto la prestigiosa statuetta del "Golden Lady Awards" 2021, gli Oscar della moda e design di Dubai, alla presenza della famiglia reale degli Emirati Arabi e di autorità governative e istituzionali, personalità del mondo della moda, del cinema e dello spettacolo. Vinto per due volte l'ambito premio, Giuseppe Fata sarà membro internazionale del comitato consultivo, giurato e special guest.Intanto arriva un importante riconoscimento anche per la sua fidata event manager. La titolare dell'agenzia di moda e spettacolo Carmen Martorana Eventi e presidente dell'Aps Ufficio Moda Italia sarà infatti esclusivista nazionale della Vie Fashion Week, la fashion week internazionale fondata da A Square London e organizzata con il supporto del Dubai World Trade Center e il Dipartimento Marketing del Turismo e del Commercio locali, ormai consacrata nel talent scouting dei giovani talenti.Ed a caccia di talenti italiani è Carmen Martorana, che dal 17 al 20 novembre prossimi sarà al fianco di designer e imprenditori che vorranno mostrare al mondo le proprie creazioni partendo dall'importante trampolino di lancio del Golfo Persico.