Carmen Martorana nuova esclusivista di Miss Italia per la Puglia

È la giovinazzese, titolare della, la nuova esclusivista per la Puglia di, il più celebre concorso di bellezza nazionale giunto alla 83^ edizione. Prende il posto di Mimmo Rollo, figura storica nella regione scomparso qualche mese fa.La patronha scelto di affidarsi ad un'altra donna professionista del settore per l'organizzazione delle selezioni e delle finali regionali. Ex miss e vincitrice nazionale di contest di bellezza, Carmen Martorana è stata presentatrice di Miss Italia Puglia negli anni in cui Enzo Zambetta era agente regionale, ma anche attrice del Mudù al fianco di Uccio De Santis.Nel 2010 ha fondato la, agenzia di organizzazione eventi moda e talent scouting. Ha scoperto modelle pugliesi che oggi calcano le passerelle più prestigiose e ha collaborato con kermesse del fashion di Roma, Milano, Sanremo, Parigi e Dubai. Ha ideato, un master professionale per la moda presente anche ai Caraibi, e l'associazioneche raduna fotografi, stilisti, make up artist ed hair styist.La Carmen Martorana Eventi è una realtà radicata tra le più accreditate che lavora con serietà, professionalità e qualità e che è onorata di ricevere il mandato per la Puglia diLa sua titolare ha affidato ai social il suo primo commento pieno di entusiasmo: «Non è facile trovare le parole per esprimere l'emozione che provo in questo momento. Per un attimo vedo scorrere tutta la mia vita da miss ad agente, da figlia a moglie e madre e penso a quanto impegno e determinazione ci ho messo per arrivare fino a qui fra lacrime, sorrisi e tanta umiltà.Dedico questo successo a tutti coloro che hanno creduto in me, mi hanno affiancato nel lavoro in tutti questi anni e mi hanno permesso di raggiungere questo traguardo, alla mia famiglia, a mio padre, il mio primo sostenitore quando nessuno ci credeva. Per me Miss Italia comincia!!!»