10 foto Isabella Lapenna è Miss Italia Puglia

È stata ricca di emozioni la finalissima diche si è tenuta domenica 11 settembre in piazza Vittorio Emanuele II a Giovinazzo. In palio le ultime fasce per l'accesso alle prefinali nazionali di, in programma dal 16 al 19 settembre a Fano.A vincere l'ambito titolo diè stata, 21enne di Palo del Colle, studentessa di Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale, incoronata dal presidente di giuria, il genio delle head sculpture vincitore dell'Oscar della moda di Dubai. Già Miss Castel del Monte Andria, Lapenna ha ceduto la sua fascia a, 30enne business analyst di Cellino San Marco.Premiata invece come, tra tutte coloro che hanno partecipato con un reel all'iniziativa nazionale di23enne di Barletta, studentessa di Lingue e culture per il turismo e la mediazione internazionale con l'hobby del canto e della recitazione.Madrina d'eccezione della serata è stata la show girl, ballerina, conduttrice televisiva e attrice teatralementre il divertimento è stato assicurato dall'attesissimo e amato duo comico composto da, per tutti i pugliesi Toti e Tata.A condurre la gara-spettacoloapprezzato presentatore, tra le altre cose, del programma televisivoin onda su, che da sempre vicino a tematiche sociali porta sul palco un profondo monologo contro la violenza sulle donne.Ad allietare la serata invece la portentosa voce del tenoree il défilé dell'atelier Miss and Lady di Giulio Lovero, noto per l'originalità e la preziosità dei suoi abiti. Hair style e make up affidato alla professionalità di Marina Devivo Parrucchieri, Francesco Palumbo Parrucchieri e Semininni Scuola di estetica make up.L'evento è stato organizzato dalla esclusivista regionale, che ha fortemente voluto portare il concorso più blasonato del mondo nel suo paese, in collaborazione con la Città di Giovinazzo, un piccolo gioiello a nord di Bari affacciato sul mare e con alle spalle un dedalo di suggestivi vicoli che si sviluppano nel borgo antico.