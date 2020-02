Sarah, da rifugiata a modella alla Fashion Week di Milano grazie a Carmen Martorana

Quante modelle famose sono state scoperte per caso mentre passeggiavano o mentre accompagnavano un'amica ad un casting?Non si tratta di una leggenda metropolitana, perché è quanto accaduto auna bellezza statuaria di 178 centimetri, rifugiata politica nigeriana di 19 anni, scoperta a maggio 2019 dalla nota talent scout pugliesementre cantava su un palco.Entrata in agenzia, ad ottobre c'è stato l'esordio allaper poi approdare sulle passerelle più prestigiose della moda, ovvero alla Fashion Week milanese e precisamente a Mad Mood di Marianna Miceli, dove è stata una delle modelle più richieste dagli stilisti.La manager e la modella, nei giorni della loro permanenza a Milano, sono stati invitate dal giornalista e scrittore, recentemente insignito del prestigioso Ambrogino d'oro, nella sede dell'Associazione Regionale Pugliesi per l'incontroa cui hanno preso parte, presidente dell'associazione,giornalista e regista teatrale, e il campione di hockeyL'invito è arrivato perché la storia di inclusione di Sarah, accolta nella casa di Carmen Martorana come una figlia, emoziona e va raccontata, affinché diventi un esempio di grande amore e generosità per noi ed un esempio di riscatto per ragazze come lei.Sarah, la ragazza scappata dai disagi di una terra difficile come la Nigeria, arrivata con un barcone a Taranto, passata dal centro di accoglienza di Molfetta allaè la dimostrazione che i sogni possono diventare realtà.ringrazia di cuore tutti coloro che stanno condividendo con lei il cammino di inclusione di Sarah: tra tuttidell'Associazione I miracoli dell'amicizia eche all'Istituto paritario Orion School ha permesso alla giovane nigeriana di intraprendere, grazie a docenti preparati, un percorso didattico-formativo importantissimo per la sua crescita.