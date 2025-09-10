Il porticciolo dall'alto
Il porticciolo dall'alto
Attualità

Ordine architetti della Città Metropolitana di Bari chiede Stati Generali Urbanistica ed Edilizia

La posizione: "Serve una riforma urgente delle regole urbanistiche ed edilizie. Così si svilisce il ruolo dei tecnici e si paralizza il futuro delle città"

Giovinazzo - mercoledì 10 settembre 2025 12.17 Comunicato Stampa
Le recenti vicende emerse a Milano nell'ambito dell'edilizia privata hanno riportato l'attenzione su un tema troppo spesso ignorato: la difficoltà dell'esercizio della professione tecnica in Italia. Un mestiere che, tra responsabilità crescenti, procedure complesse e norme contraddittorie, è oggi sempre più fragile e a rischio di estinzione.

Un tema che merita alcune considerazioni, soprattutto alla vigilia dalla discussione in programma domani (10 settembre) in Commissione Ambiente alla Camera della proposta di modifica del testo unico per l'edilizia ( legge 380/01). Il clamore mediatico che accompagna inchieste e verifiche giudiziarie ( sacrosante) rischia di alimentare una rappresentazione distorta: quella di un "sistema" connivente e corrotto. Una visione che rischia di generalizzare una visione distorta e criminalizzante dell'intera filiera dell'edilizia, pubblica e privata, presso la pubblica opinione colpendo professionisti che ogni giorno operano con rigore e responsabilità sia negli uffici tecnici che in qualità di liberi professionisti. Riteniamo per questo porre l'attenzione su una crisi più profonda che riguarda il quadro normativo entro cui siamo chiamati a operare. Il nostro sistema urbanistico fa ancora riferimento a una legge del 1942, figlia di un'epoca centralista e gerarchica, profondamente lontana dalla realtà attuale. Anche gli aggiornamenti intervenuti negli anni, hanno agito in modo frammentario, tamponando senza mai realmente riorganizzare l'intero impianto normativo.

La conseguenza è una stratificazione confusa e contraddittoria di leggi, definizioni e procedure che complica il lavoro quotidiano di architetti, ingegneri e tecnici, oltre che quello della pubblica amministrazione. Un esempio concreto di questa confusione è la definizione di "ristrutturazione edilizia": nata per incentivare il recupero dell'esistente, oggi è diventata una nozione così ampia e sfumata da rendere difficile distinguere il recupero dalla nuova edificazione. È qui che nascono molte delle contestazioni attuali.

Negli ultimi vent'anni, con l'introduzione di strumenti come la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), si è tentato di velocizzare le pratiche edilizie. Ma ciò ha significato, altresì, far gravare sui professionisti tutte le responsabilità, anche di carattere penale, in assenza di un quadro normativo chiaro ed inequivocabile. Una situazione insostenibile che spinge sempre più giovani e meno giovani ad abbandonare la professione. Serve una riforma vera, non l'ennesimo rattoppo. Da anni si parla della necessità di riformare la normativa in materia urbanistica ed edilizia in maniera coordinata. A febbraio 2025, il Ministero delle Infrastrutture ha annunciato l'avvio di una revisione organica. È un passo importante, ma ancora insufficiente. L'Italia ha urgente bisogno di un quadro normativo coerente, semplice, aggiornato ai principi costituzionali di sussidiarietà, trasparenza e partecipazione. Serve un nuovo patto tra Stato, enti locali, professionisti e cittadini per riscrivere le regole che governano la trasformazione del territorio, in modo chiaro e condiviso.

Da Bari, come Ordine provinciale, facciamo partire l'appello a che le professioni tecniche siano coinvolte attivamente nella riforma. Non solo come esecutori, ma come protagonisti del cambiamento. Chiediamo che siano convocati gli Stati Generali dell'Edilizia e dell'Urbanistica, coinvolgendo Ministeri, Regioni, Enti locali, Ordini professionali, mondo imprenditoriale e accademico. Le trasformazioni urbane e territoriali non possono più essere affrontate con norme vecchie di decenni, pensate per un'Italia che non esiste più. Serve una nuova visione che metta al centro il bene comune, la qualità dell'abitare, dell'ambiente e la dignità delle professioni. Il caso Milano non è un'eccezione, ma il sintomo di un malessere diffuso. È il momento di trasformare la crisi in un'opportunità, per costruire – finalmente – regole in materia urbanistica ed edilizia all'altezza del nostro tempo.
  • Assessorato all'Urbanistica
  • Ordine Architetti Bari
Attività storiche e Distretto Urbano del Commercio: incontro a Giovinazzo
10 settembre 2025 Attività storiche e Distretto Urbano del Commercio: incontro a Giovinazzo
Centro di bevande nel mirino dei malviventi: rubate bottiglie e denaro
9 settembre 2025 Centro di bevande nel mirino dei malviventi: rubate bottiglie e denaro
Altri contenuti a tema
Nuove strategie urbane, l'11 aprile incontro pubblico a Giovinazzo Nuove strategie urbane, l'11 aprile incontro pubblico a Giovinazzo Alle 17.30 in Sala San Felice
Avviso pubblico per aree demaniali: Depalma spiega con un video Avviso pubblico per aree demaniali: Depalma spiega con un video Il sindaco e l'Assessore all'Urbanistica, Salvatore Stallone, raccontano il perché della decisione
La Ferriera che verrà La Ferriera che verrà Ieri sera in piazza Cairoli tecnici, amministratori e cittadini a confronto sui progetti futuri su un'area che può cambiare volto
Stasera la presentazione pubblica del nuovo Piano Urbanistico Generale Stasera la presentazione pubblica del nuovo Piano Urbanistico Generale Appuntamento con gli amministratori in piazzale Leichardt
Giovinazzo punta sulla rigenerazione urbana Giovinazzo punta sulla rigenerazione urbana Alla presenza degli Assessori regionali Stea e Pisicchio, presentati ieri sera in Sala San Felice due nuove progetti per il litorale sud e quello nord
Rigenerazione urbana, il Comune presenta il Documento Programmatico Rigenerazione urbana, il Comune presenta il Documento Programmatico Giovedì sera alle 18.30 in Sala San Felice
Rigenerazione urbana, se ne parla in Sala San Felice Rigenerazione urbana, se ne parla in Sala San Felice Domani convegno con i vertici Arca anche sulle ex ferriere
Il Comune di Giovinazzo ad un workshop internazionale al Politecnico Territorio Il Comune di Giovinazzo ad un workshop internazionale al Politecnico L'ex cementificio di Cala Crocifisso e la Marmeria Barbone al centro dell'intervento
Nel mare di Giovinazzo non solo delfini comuni: avvistato un grampo
9 settembre 2025 Nel mare di Giovinazzo non solo delfini comuni: avvistato un grampo
Pizza che passione! Ma i cartoni restano sull'isola spartitraffico
9 settembre 2025 Pizza che passione! Ma i cartoni restano sull'isola spartitraffico
Il sindaco di Giovinazzo e don Luigi Caravella alla canonizzazione di Pier Giorgio Frassati
9 settembre 2025 Il sindaco di Giovinazzo e don Luigi Caravella alla canonizzazione di Pier Giorgio Frassati
Esposta da Palazzo di Città la bandiera palestinese
8 settembre 2025 Esposta da Palazzo di Città la bandiera palestinese
Ciclovia Giovinazzo-Molfetta: altri due pali della segnaletica verticale abbattuti
8 settembre 2025 Ciclovia Giovinazzo-Molfetta: altri due pali della segnaletica verticale abbattuti
Palestina, presidio per la pace sul molo di Ponente
8 settembre 2025 Palestina, presidio per la pace sul molo di Ponente
AFP Giovinazzo: presentato Guia, sorteggiato La Vendeenne
7 settembre 2025 AFP Giovinazzo: presentato Guia, sorteggiato La Vendeenne
"Benedetta ": il cortometraggio del giovinazzese Alessandro Spadavecchia
7 settembre 2025 "Benedetta": il cortometraggio del giovinazzese Alessandro Spadavecchia
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.