Avviso pubblico per aree demaniali: Depalma spiega con un video

Depalma e Stallone spiegano il progetto dehors sul mare

Il Comune ha pubblicato un avviso pubblico per la concessione di aree demaniali marittime per realizzarci spiagge libere con servizi.Il Sindaco,, e l'Assessore all'Urbanisitica,, spiegano in un video la scelta amministrativa, che lo stesso primo cittadino aveva provato ad illustrare per sommi capi durante la nostra diretta di venerdì.Dehors e piattaforme con annessi servizi, non impediranno l'accesso libero alle spiagge giovinazzesi interessate. Un po' come accade ovunque, dal Salento all'Abruzzo, fino alla Romagna ed al Veneto.Non tutti a Giovinazzo sono convinti di questa decisione e dalle opposizioni c'era stata la richiesta di un più ampio lasso di tempo per presentare la candidatura e maggiore trasparenza nell'avviso. Tre le aree individuate dal Comune sul litorale. Sinora sono arrivate 13 manifestazioni di interesse.Novità anche per i concessionari di aree demaniali: quest'anno sanno prolungate.Di seguito il video con cui primo cittadino ed Assessore spiegano il progetto e rispondono alle obiezioni sollevate da cittadini e partiti.