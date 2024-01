Ordigno bellico ritrovato in spiaggia a Giovinazzo: fatto brillare

È stato rimosso e poi fatto brillare un ordigno bellico inesploso ritrovato sulla litoranea nord di Giovinazzo, nei pressi dell'ex cementificio. A segnalare la scoperta, avvenuta ieri mattina, è stata una segnalazione pervenuta allache ha allertato la, prassi corretta per la sicurezza.Gli agenti, intervenuti rapidamente sul posto, dopo avere accertato l'effettiva presenza dell'esplosivo, risalente alla seconda guerra mondiale, hanno provveduto a circoscrivere e a mettere in sicurezza l'area, attraverso alcune transenne del. Il nastro biancorosso, invece, è stato utilizzato per interdire quel tratto di spiaggia «a qualsivoglia soggetto non autorizzato», in attesa dell'arrivo del nucleo specialistico deglidella, contattato dallaLa, per validi motivi di sicurezza, ha continuato ad interdire il transito nell'area e a impedire l'accesso alla spiaggia, presidiata sino all'intervento dei poliziotti della. «Dopo una analisi accurata dell'oggetto», è scritto nella relazione di servizio, glihanno confermato «che si trattava di un ordigno bellico inesploso e precisamente die, con probabilità condotta sulla battigia dal mare».Soltanto nel primo pomeriggio, dopo ulteriori accertamenti, i poliziotti hanno altresì accertato «che la granata potesse essere potenzialmente pericolosa, benché inesplosa». Per questo, dopo essere stato rimosso, è stato successivamente fatto brillare in sicurezza, previo consenso della