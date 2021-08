Orazio Saracino stasera alla Vedetta sul Mediterraneo di Giovinazzo

La stagione estiva sta volgendo al termine e con essa stanno terminando le iniziative presenti nel cartellone dell' "Estate giovinazzese", nate con il patrocinio del Comune di Giovinazzo.Ed è proprio nell'ultimo giorno del mese di agosto, martedì 31 alle ore 19.30, nella suggestiva cornice della Vedetta sul Mediterraneo, che si terrà l'attesa presentazione dal vivo dell'ultimo album del pianistaprodotto discografico dal titoloIl pianista, originario di Giovinazzo, ingegnere ambientale da tempo residente a Lecce per motivi di lavoro, porta sempre nel cuore la sua città a cui è legato da ricordi ed in cui continua ad avere le sue radici. Orazio Saracino, classe 1985, ha conseguito il diploma di pianoforte con il massimo dei voti e la lode presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari, dove ha anche frequentato il corso di composizione. Inoltre, è vincitore di concorsi a carattere nazionale sia nella sezione "solista" che in quella "musica da camera" ed è un raffinato autore di testi di canzoni.Il musicista giovinazzese si esibisce dal vivo sia in pianoforte solo che in differenti formazioni, spaziando dalla musica classica al jazz, fino alla musica leggera. Il raffinato pianista, stasera 31 agosto, sarà accompagnato da una band composta da Eugenio Venneri al contrabbasso, Michele Marrulli alle percussioni, Alberto Di Leone alla tromba, Michelangelo "Miki" Bufi e Rita Scalera alle voci e Stefano De Vivo elettronica.Per seguire il concerto, ad ingresso gratuito nel rispetto delle norme anti-contagio, è necessaria la prenotazione all'indirizzo mail info@vedettamediterraneo.it