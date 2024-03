La musica di Orazio Saracino ed Alex Grasso per la fiction "Margherita delle Stelle"

Martedì 5 marzo è andata in onda su Rai 1 la fictionuna coproduzione Minerva Pictures e Rai Fiction per la regia di Giulio Base, che ha visto quali protagonisti Cristiana Capotondi e Cesare Bocci.Le musiche presenti nel film per la tv sono state scritte anche dai giovinazzesiSi tratta, ha ricordato lo stesso Saracino, di brani tratti dal discoprodotto ed interpretato in voce dalle bravissime Bop The Swingers ed edito da FlipperMusic.«Che bello - ha scritto il musicista sui canali social - quando la musica si fonde con storie eccezionali come quella di Margherita Hack.Una donna avanti anni luce, figlia di genitori rivoluzionari per quei tempi, esempio di libertà di pensiero e orgoglio femminile.Se poi sono le tue note a risuonare, note condivise con un gruppo di straordinari professionisti, ma soprattutto amici preziosi che è raro trovare, tale unione diventa ancor più significativa».Le musiche sono state eseguite da Orazio Saracino al pianoforte, da Alex Grasso alla chitarra, da Mattia Pellegrino al contrabbasso, da Giuseppe Santorsola alla batteria. Nella scena che vi proponiamo, Margherita ascolta quelle note provenire dalla radio in sottofondo. Ed è quella di Saracino, Grasso e soci. Un'ennesima riprova del loro grande talento.