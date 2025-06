One Planet Festival, cinque giorni di musica internazionale a Giovinazzo e Minervino Murge

Dal 24 al 28 giugno la Puglia diventa teatro delun evento senza precedenti che riunisce oltre- dalla Lettonia all'Uganda, dall'India al Brasile - per dare vita a un'esperienza artistica e umana che va oltre il palco. Nato dal basso e sostenuto daFestival internazionale di Andria Castel dei Mondi, Città di Andria, Puglia Culture, Bari Hi-End, Tenuta Bocca di Lupo e Bergs brunna gard, il festival è un crogiolo di concerti, installazioni immersive, strumenti rari, cinema e dialogo interdisciplinare.Ma soprattutto è un atto di fiducia: nella cultura come forza trasformativa, nella musica come linguaggio universale, nella possibilità di costruire ponti dove altri vedono confini. Ilè anche la manifestazione viva e pulsante di una piattaforma artistica globale:, fondata da. Nata per unire musica e attivismo ambientale, oggi è un vero villaggio creativo che coinvolge quasi 200 persone tra musicisti, registi, creativi, illustratori, innovatori e ricercatori.Il festival si aprecon un doppio appuntamento gratuito. Da mercoledì 25 fino a venerdì 27 giugno il Festival si sposta nelsempre a Giovinazzo. Sabato 28 giugno, arriva nella suggestiva Tenuta Bocca di Lupo a Minervino Murge (BT) per il gran finale: "The Global Connection". Tre palchi accolgono performance simultanee: uno all'aperto, uno al chiuso e uno in cantina, con un percorso enologico degustativo a seconda della performance.Qui il video promo con la spiegazione di Eric Forsmark.