Ondata di calore in arrivo su Giovinazzo. Punte di 39°

Una ondata di calore sta per abbattersi su tutto il nord barese sin dalle prossime ore, annunciata sin dalla giornata di venerdì, con i valori termici che subiranno una forte impennata anche a Giovinazzo.La moderata ventilazione da quadranti nord-occidentali sarà l'unica ancora di salvezza in un fine settimana in cui le temperature toccheranno(l'aggiornamento, come di consueto arriverà alla mezzanotte). Inevitabile che in tanti si riversino sul litorale, dove il mare sin da oggi si presenterà calmo.L'alta pressione insisterà sulla nostra cittadina, grazie al salto di correnti a sud sin dalla serata del 20 giugno. Da lunedì 21 giugno, la colonnina di mercurio arriverà ad indicare sino ae nella prossima settimana vi saranno picchi diI consigli sono quelli di sempre: non esporre al sole nelle ore più calde anziani, ammalati o bambini ed idratarsi molto se si è costretti per lavoro a restare fuori casa.