Omicidio Fiorentino, arriva la svolta: arresti in corso dei Carabinieri

Svolta nelle indagini sull'omicidio di. Dalle prime luci dell'alba, è in corso un blitz dei, delegato dallafinalizzato all'arresto dei presunti autori dell'omicidio aggravato dalle modalità mafiose, commesso a Giovinazzo.L'uomo, all'epoca dei fatti 33enne, fu ucciso mentre si trovava su un calesse il 3 giugno 2014 nelle campagne di Giovinazzo: fu ucciso con diversi colpi di arma da fuoco, mentre era in compagnia di un amico. Fu proprio quest'ultimo a dare l'allarme. L'omicidio avvenne lungo la complanare della strada statale 16 bis, in direzione Foggia, non lontano dall'abitazione della vittima. Furono almenoesplosi contro Fiorentino. I killer arrivarono sul posto in sella ad una motocicletta.Fiorentino - è poi emerso dalle indagini dei militari - aveva precedenti per estorsione ai danni di imprenditori edili ed era stato indagato per associazione a delinquere. Più di dieci anni fa era stato arrestato per estorsione in un blitz dei Carabinieri. È possibile dunque che la sua morte (i dettagli dell'omicidio sono stati rivelati dai) sia da collegare alle dinamiche mafiose e a regolamenti di conti tra le cosche criminali che ormai da sempre gestiscono i traffici illegali nella zona del nord barese.Maggiori dettagli sull'operazione saranno forniti nel corso della conferenza stampa, che si terrà, alle ore 10.30 di stamane, presso la, alla presenza del procuratore aggiunto coordinatore dell', e del comandante provinciale dei, il colonnello