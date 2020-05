Oggi riapre il mercato settimanale di Giovinazzo: le regole da osservare

GLI INGRESSI E LE REGOLE DA RISPETTARE

GLI ORARI

Torna questa mattina,come ampiamente preannunciato anche dalla nostra testata, ildi Giovinazzo.Dopo la sospensione forzata dovuta all'emergenza sanitaria per contrastare il contagio da Covid-19, l'area mercatale riprenderà a vivere ogni venerdì ed a divenire, rispettando le dovute regole, anche importante luogo di ritrovo per la cittadinanza.Regole, appunto, da rispettare senza sconti e che sono state approntate dallsulla scorta di quanto previsto nelle ordinanze regionali. Giovinazzo, rispetto a realtà viciniore quali Terlizzi e il quartiere barese di Santo Spirito, non ha mai riaperto alla sola categoria merceologica alimentare, aspettando una ripartenza che riguardasse contemporaneamente tutti gli ambulanti.Gli ingressi all'area mercatale saranno solo due: da via Matteotti, nei pressi della locale Stazione dei Carabinieri, e da via Giovinazzesi nel mondo, di fronte al nuovo supermercato Famila. Resterà chiuso l'ingresso di viale Moro per consentire un migliore prefiltraggio.Gli avventori saranno fermati ai varchi e grazie alla collaborazione degli uomini del Servizio Civico e del SerMolfetta sarà loro misurata la temperatura corporea: se sarà superiore ai 37.5° saranno invitati a rientrare a casa.Tutti coloro i quali volessero recarsi al mercato settimanale, dovranno farlo muniti di mascherina. In caso contrario, gli addetti agli ingressi ne forniranno obbligatoriamente una. Fondamentale anche avere con sé gel igienizzante o guanti.Nessuno, dunque, potrà accedere all'area sprovvisto di dispositivi di protezione individuale ed a vigilare all'interno ed all'esterno ci saranno gli agenti di Polizia Locale.Nell'area mercatale saranno collocati 180 stalli, distanziati di almeno un metro, così come la distanza tra i clienti dei venditori ambulanti dovrà essere la medesima, da rispettarsi anche in uscita. È fatto infine divieto di sostare all'interno ed all'esterno del perimetro in capannelli onde evitare assembramenti.L'area mercatale sarà aperta al pubblico dalle 7.00 alle ore 13.00 circa, con una soglia di tolleranza. Entro le 14.00 gli ambulanti procederanno allo smantellamento dei loro banchi vendita.