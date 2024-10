Oggi riapre a Giovinazzo il circolo Arci "Factory Wax"

Al termine della pausa estiva, riapre oggi al pubblico il circoloin via Agostino Gioia n. 34 a Giovinazzo.Inaugurato nell'autunno del 2023, il Circolo si appresta a spegnere la sua prima candelina per il suo primo anno di attività.Con all'attivo oltre 250 serate di musica live, il "Factory" ha proposto concerti - dj set tutti i giorni della settimana in abbinamento a video proiezioni, con una particolare attenzione al variegato mondo della musica elettronica e, in special modo, alla cultura del vinile.Gli animatori del Circolo sonoche esprimono tutto il loro entusiasmo per questo primo anno di eventi: "siamo molto contenti di come abbiamo iniziato e della risposta del pubblico.Con le nostre serate di musica dal vivo cerchiamo di divulgare e promuovere la cultura del vinile: nel nostro Circolo infatti è sempre attivo un vinyl market, dove poter ascoltare - con due distinte postazioni - album in vinile e acquistare dischi nuovi e usati di musica italiana e internazionale.Analogamente, tutti i dj che abbiamo ospitato - e che continueremo a ospitare - suonano solo musica su vinile".In merito alle novità di quest'anno, i tre fondatori del Factory hanno dichiarato: "tra le novità, per ogni serata, realizzeremo un'apposita registrazione sui canali Youtube e Twitch.tv - che è una piattaforma per artisti. Non mancheranno i live di musica rock, disco, hip hop. Da febbraio, inoltre, partiranno dei corsi per diventare dj - aperti a chiunque voglia cimentarsi con la musica in vinile". Dalle ore 18:00 fino all'una suonerà il dj Donald Funk di Altamura, cultore di musica elettronica e ideatore di feste e serate musicali in provincia.