Case sfitte locate a condizioni favorevoli: il progetto SIPROIMI lanciato a Giovinazzo

Si chiama #OperazioneiCare, l'iniziativa legata al progettoelrivolta ai proprietari di case sfitte che, a causa del Covid-19, potrebbero restare vuote per questa estate. L'idea è quindi quella di locarle a richiedenti asilo o a persone che scappano da situazioni palesi di violazioni di diritti umani fino al 31 dicembre 2020, con la caparra versata di tre mesi.è stata presentata ieri, 17 giugno, nel corso di una conferenza stampa on line organizzata dall'Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Giovinazzo e dai due soggetti che portano avanti da anni il progetto non anche nel capoluogo regionale ed a Polignano a Mare, vale a direLe case che, a causa del Covid resteranno sfitte nei mesi estivi, potranno dunque essere impiegate fino al 31 dicembre 2020 per lo storico progetto di accoglienza dei migranti del Comune di Giovinazzo a condizioni particolarmente vantaggiose.I proprietari interessati potranno contattare l'Arci Bari al numero(coordinamento del progetto SIPROIMI).Cambia leggermente la denominazione, ma da 7 anni il Comune di Giovinazzo e l'Arci Bari hanno portato a Giovinazzo un progetto di reale integrazione che ha permesso a decine di migranti di inserirsi nel tessuto sociale e lavorativo italiano e pugliese. In pochi sono rimasti in realtà sul territorio comunale, ma hanno avuto occasione di trovare una occupazione nel capoluogo o in altri paesi della Città Metropolitana.Sebbene il progetto sia rivolto a persone che non sono in età scolare, il mutare della composizione etnica all'interno delle nostre scuole dell'obbligo ha portato ad attivare percorsi virtuosi di mediazione linguistica e culturale, in stretta connessione con i messaggi che arrivano da quello che era il progetto SPRAR.Non lo si potrà fare, tuttavia, nell'Istituto San Giuseppe di via Cappuccini a causa di ristrutturazioni e da qui scaturisce l'esigenza di trovare immobili vuoti, i cui proprietari siano disponibili all'affitto.Tante le storie che sono passate da Giovinazzo in questi anni, è stato ricordato in conferenza stampa, dalle ragazze sottratte alla tratta delle nuove schiave avviate a prostituirsi, a ragazzi che oggi operano nel sociale qui da noi. Aiutano dove sono stati a loro volta aiutati.Il progetto è stato accolto positivamente dai giovinazzesi sin dal suo principio. Nessun contrasto ed anzi la voglia di integrare queste giovani vite all'interno di una comunità che lo stesso sindaco Tommaso Depalma ha ribadito essere «orgogliosa» di questa stretta collaborazione con l'Arci Bari. Negli occhi ancora la "Festa del 10", che fa riferimento all'articolo della nostra Costituzione, la cui copia fu donata a diverse famiglie dal primo cittadino. Un ponte concreto tra culture: si arriva in Italia e si imparano usi, costumi e leggi.Damiano Maggio ha quindi ribadito un concetto importante: il programma è di circa 130.000 euro e molta parte del danaro resta sul territorio giovinazzese.«Dopo avere pensato a chi ha problemi nel pagare l'affitto - ha detto l'assessore- l'Amministrazione comunale pensa adesso ai proprietari di case sfitte che a causa del coronavirus potrebbero non riuscire a dare gli appartamenti in locazione nei prossimi mesi. Approfittando della stretta collaborazione con il Comitato Arci di Bari che, ormai da sette anni ,gestisce a Giovinazzo il progetto di accoglienza e con cui abbiamo strutturato in questi anni progettualità importanti nell'interesse della comunità, abbiamo costruito questa nuova opportunit໫Ancora una volta - ha detto il presidente di Arci Bari,- il progetto SIPROIMI si conferma valore aggiunto sociale ed economico per il territorio che lo ospita. Accanto alla sua principale funzione di accoglienza integrata e integrante per i migranti titolari di protezione internazionale, il progetto SIPROIMI fornisce alla comunità servizi importanti (penso alla mediazione culturale per gli tutti studenti stranieri delle scuole di Giovinazzo che ne avessero bisogno), realizza iniziative culturali (tra le tante organizzate in questi anni ricordiamo il successo della Human library lo scorso ottobre), ma soprattutto porta sul territorio risorse economiche importanti. Questa iniziativa che può portare una piccola ma significativa iniezione di liquidità nel sistema immobiliare giovinazzese ne è l'ennesima conferma»