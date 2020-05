Regolamento del Consiglio comunale: oggi la discussione

Seduta della massima assise cittadina prevista per le ore 18.00

Si riunirà nuovamente quest'oggi, 12 maggio, in videoconferenza sulla piattaforma Cisco Webex, il Consiglio comunale di Giovinazzo. L'inizio dell'assise è previsto, secondo la convocazione del presidente Alfonso Arbore, per le ore 18.00 in prima convocazione.L'assemblea cittadina sarà nuovamente visibile sul sito istituzionale del Comune al seguente indirizzo: www.comune.giovinazzo.ba.it All'ordine del giorno due punti, tra cui il più importante è certamente l'approvazione del'altro punto riguarda l'approvazione delle sedute precedenti.