«Offese la sua reputazione» su Facebook, assolto l'ex sindaco Depalma

«Speculazioni edilizie in zona via Napoli» e «volumetrie accozzate» di cui un cittadino residente a Giovinazzo sarebbe stato tra i «maggiori fruitori». Sono queste le frasi per cuiè finito sul banco degli imputati per. L'8 novembre, la sentenza: assolto perchéIl processo, avviato dopo la denuncia sporta nel 2015 dalla persona che ritenne di essere il destinatario di quelle offese, è terminato con un'assoluzione piena per l'ex primo cittadino di Giovinazzo. Il verdetto è stato emesso dal giudice del, che accogliendo la tesi degli avvocati, ha ritenuto inconsistente l'accusa di reato perpetrato su, dopo un articolo pubblicato dalla nostra testata giornalistica, dichiarando l'imputato non colpevole.Nell'interpretazione del pubblico ministero, che aveva invocato la condanna, la reputazione dell'uomo sarebbe stata offesa da Depalma con frasi piuttosto colorite sullee asserzioni secondo le quali sarebbe stato tra i «maggiori fruitori» invitandolo a «farci strabuzzare gli occhi con la sua dichiarazione dei redditi» che, secondo Depalma, avrebbe avuto «a che fare anche con quei palazzi frutto dellaLaaveva quindi emesso un decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'ex primo cittadino, ma all'udienza di martedì scorso Depalma è stato assolto perchéE adesso, ovviamente, prima di un eventuale appello, si resta in attesa delle motivazioni entro 90 giorni.