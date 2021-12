Odeion Giovinazzo, il 17 dicembre si chiude il ciclo "Mi nutro di cultura"

Venerdì 17 dicembre si conclude la stagione del 2021 di "Mi nutro di cultura", gli appuntamenti con l'AIC, la letturatura, il cinema e il teatro a cura della Fondazione De Feo- Trapani .La serata si aprirà alle 19.30, come di consueto, con l'intervento dell'. Sarà ospite la psicoterapeuta dott.ssache parlerà delle implicazioni psicologiche legate alla gestione della celiachia e al modo migliore per affrontarla, vivendola non come una patologia, ma come un'intolleranza alimentare con cui imparare a convivere.A seguire ci sarà lo spettacolodi e con, per la regia di Corrado La Grasta e Giulia Petruzzella. La pièce racconta di un percorso, un cammino tracciato dai piedi del protagonista che s'incrociano con i piedi di un sacerdote, poi diventato vescovo, Don Tonino Bello. Un uomo strordinario che ha lasciato un'orma profonda nella nostra terra. Lo spettacolo racconta la tenacia dei piedi di questo "quasi santo" nella marcia di Pace di Sarajevo, la stanchezza e la delusione per le polemiche e le accuse che la politica nazionale rivolgeva ai suoi passi. Si racconta la fatica di percorrere una strada in cui la sua chiesa fosse davvero la "chiesa del grembiule", attenta a curare e vegliare sul passo dei piedi più sporchi e più fragili, quelli degli ultimi. Lo spettacolo non è una biografia di Don Tonino, ma la testimonianza della forza dei suoi insegnamenti, vivi e operanti in chi lo ha conosciuto. Una storia di straordinaria umanità che Corrado La Grasta, con il suo coinvolgente e appassionato teatro di narrazione, vuole soprattutto tramandare alle nuove generazioni, a cui è affidata la possibilità di costruire un mondo migliore.La serata si concluderà con una degustazione delle prelibatezze dello chef Luigi Capparelli.Si accede con abbonamento o biglietto del costo di 15 euro. Si esibisce il green pass all'ingresso. Per prenotazioni ed info contatta 3401062022.