Nuovo punto vendita Interspar a Triggiano presso BariBlu: 30 assunzioni di ex lavoratori

Maiora S.p.A. Società Benefit, azienda presente con il marchio Despar nel Centro-Sud Italia, annuncia l'apertura di un nuovo punto vendita a insegna Interspar presso il Centro Commerciale Bariblu di Triggiano, in provincia di Bari, nei prossimi mesi.Fino ad aprile 2024, all'interno del centro commerciale operava un supermercato del gruppo Apulia Distribuzione, la cui chiusura nell'aprile 2024 ha comportato l'attivazione della cassa integrazione e l'avvio della procedura di licenziamento collettivo per tutto il personale.In un'ottica di responsabilità sociale d'impresa e di attenzione al territorio Maiora, pur non essendone obbligata, a seguito di impegni contrattuali assunti con Blu Apulia, proprietaria degli spazi immobiliari, ha manifestato la disponibilità ad assumere 30 lavoratori provenienti dal precedente esercizio commerciale, a tempo indeterminato e con decorrenza dal 1° giugno 2025, mantenendo le retribuzioni in essere e contribuendo così a tutelare il reddito e la stabilità di 30 famiglie.All'esito di un lungo confronto, infatti, grazie all'impegno profuso dalle organizzazioni sindacali, da Blu Apulia e da Iperblu, al contributo fondamentale fornito dal Comitato Sepac della Regione Puglia e alla disponibilità manifestata da Maiora, le parti coinvolte hanno sottoscritto un accordo che prevede la salvaguardia di queste 30 unità, mentre Blu Apulia si è impegnata a incentivare o ricollocare, con l'ausilio di Iperblu, società del Gruppo Apulia Distribuzione, le restanti 28 persone.Tale accordo, grazie agli sforzi profusi da tutte le parti coinvolte – inclusa Maiora – ha portato al raggiungimento dell'obiettivo di "esubero zero", quale condizione imprescindibile da subito posta dalle sigle sindacali per il raggiungimento di una soluzione condivisa.L'accordo è stato formalmente ratificato il 12 giugno in sede di Comitato Sepac, a riconoscimento anche del ruolo attivo e costruttivo svolto dal comitato stesso.In attesa dell'apertura del nuovo punto vendita, che presenterà un format innovativo, Maiora impiegherà temporaneamente il personale assunto in altri punti vendita della rete presenti nella provincia di Bari, garantendo così continuità lavorativa e integrazione nei valori e nei processi della società.Il nuovo INTERSPAR di Triggiano si distinguerà per una proposta moderna e distintiva in termini di offerta assortimentale, servizi al cliente e layout espositivo, contribuendo al rilancio del centro commerciale e al rafforzamento dell'attrattività dell'area.«Siamo orgogliosi di aver potuto offrire un'opportunità concreta di continuità lavorativa a 30 persone, contribuendo a salvaguardare il reddito e la serenità delle rispettive famiglie. – Dichiara l'Amministratore Delegato di Maiora Pippo Cannillo - Per noi di Maiora, il legame tra business e responsabilità verso la comunità non è un concetto astratto, ma un impegno quotidiano e concreto. Crediamo che il nostro nuovo punto vendita possa rappresentare non solo un presidio di qualità per i consumatori, ma anche un importante slancio per la vitalità del centro commerciale e per l'economia locale».Con questa operazione, Maiora S.p.A. SB rinnova la propria missione di impresa sostenibile orientata alla creazione di