Nuovo DPCM: stop a feste private, sport amatoriali di contatto e visite d'istruzione

Nuovo DPCM 13 ottobre Documento PDF

Il nuovo DPCM per contrastare l'emergenza epidemiologica legata al Coronavirus sarebbe ormai realtà. Il Presidente del Consigliodopo diverse riunioni tenute con le parti in causa nella giornata di ieri e per tutta la notte, ha firmato il testo. Le disposizioni andranno in vigore da domani,Due le principali novità introdotte, ovvero il divieto di tenere feste private sia in casa che nei locali,In questo caso però ci sarà un limite di partecipanti pari a. Inoltre, per quanto riguarda le abitazioni private: «È fortemente raccomandato di evitare feste, nonché di ricevere persone non conviventi di numero superiore a 6. Sono consentite le manifestazioni fieristiche ed i congressi».E stop a tutti gli sport amatoriali di contatto, come il calcetto o la partita di pallavolo e basket con gli amici.Per quanto riguarda invece gli stadi e i palazzetti dovrebbe essere introdotta una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale, e comunqueper manifestazioni sportive all'aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Il tutto sempre garantendo adeguato prefiltraggio e con sedute distanziate. In sostanza non cambia molto rispetto all'inizio della stagione sportiva in corso tra mille difficoltà.In merito alle mascherine, il decreto recepisce le indicazioni già date, sottolineando che è fortemente raccomandato di indossare i DPI all'aperto, quando non si può garantire distanziamento di un metro ed anche in casa, nella situazione in cui ci si trovi ad ospitare persone non conviventi e sonoSospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche, ma al momento è statanonostante le ipotesi in merito ventilate nei giorni scorsi per le scuole secondarie di secondo grado, e nonostante l'aumento dei contagi all'interno degli istituti.Le attività di ristorazione e i bar dovranno chiudere alle 24,Infine l'accesso ai luoghi di culto deve continuare ad avvenireAlleghiamo all'articolo il DPCM completo pubblicato sul sito del Governo.