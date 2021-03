Giovinazzo ancora in zona gialla: le regole da seguire dopo il nuovo DPCM

Spostamenti

Con la conferma in zona gialla e l'entrata in vigore da sabato 6 marzo del nuovo Dpcm del premier Mario Draghi, sono state introdotte delle novità anche in Puglia per quanto riguarda le misure da rispettare per evitare la diffusione del contagio. Restano molte restrizioni soprattutto sugli spostamenti, bar e ristoranti, attività commerciali.Il provvedimento avrà efficacia fino al 6 aprile, comprese le giornate di Pasqua e Pasquetta.Vietati i movimenti dalle 22 alle 5 del mattino e tra Regioni o Province autonome. Restano sempre le eccezioni per ragioni di necessità, lavoro o salute. Sono permesse deroghe per ritornare ai luoghi di residenza, domicilio o abitazione.È consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un'altra abitazione privata abitata che si trova nella stessa regione, tra le 5 e le 22, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nel luogo di destinazione. Si potranno comunque portare con sé figli minori di 14 anni e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono.Le attività dei servizi di ristorazione (bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle 5 alle ore 18. Ci sarà la possibilità di sedersi in massimo quattro persone per tavolo, a meno che siano tutti conviventi. Dopo le 18 sarà vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti, ma resta consentito l'asporto fino alle 22 e la consegna a domicilio senza restrizioni.Chiusura dei centri commerciali nelle giornate festive e prefestive, tranne per i negozi di alimentari, supermercati, farmacie, parafarmacie, tabacchi ed edicole che si trovano al loro interno.Tutti aperti invece i negozi, con i consueti orari.Confermata la regolare apertura delle attività di barbieri e parrucchieri.È prevista la facoltà, con decisioni dei presidenti di Regione, di chiudere gli istituti con ricorso alla DAD nei territori dove si raggiunge un'incidenza di 250 casi ogni 100mila abitanti. In Puglia, fino al 14 marzo, resterà in vigore l'ultima ordinanza firmata da Michele Emiliano, salvo nuovi provvedimenti in singole province di ulteriori restrizioni.Consentito lo svolgimento di attività sportive all'aperto e in forma individuale. Nessuna riapertura per palestre e piscine. Prosegue lo stop per gli sport da contatto e di squadra come il calcetto. Aperti i centri sportivi.Musei aperti dal lunedì al venerdì a condizione che si garantiscono modalità di fruizione contingentata per evitare assembramenti di persone. Dal 27 marzo prevista la riapertura anche il sabato e i giorni festivi con prenotazione on line o telefonica almeno con un giorno di anticipo.Sempre dal 27 marzo gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto possono svolgersi con posti a sedere preassegnati e distanziati. Si dovranno prevedere posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. La capienza non potrà superare il 25% di quella massima, fino a 400 spettatori all'aperto e 200 al chiuso per ogni sala.Restano sospese le attività dei centri culturali, centri sociali e centri ricreativi, le attività in sale da ballo e discoteche, all'aperto o al chiuso.Nei mezzi pubblici del trasporto pubblico locale e di quello ferroviario regionale, con esclusione del trasporto scolastico dedicato, è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%.Prosegue la sospensione delle attività di sale giochi, scommesse, bingo e slot machine, anche nei bar e tabaccherie.