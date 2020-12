Conte annuncia in diretta i provvedimenti del nuovo DPCM: ecco quali sono

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato, in diretta nazionale, nella serata di giovedì 3 dicembre, le nuove misure contenute nel DPCM che entrerà in vigore dal giorno 4 dicembre, atte a contrastare la diffusione del contagio da Sars CoV2.Le più importanti norme riguardano il periodoConfermato in tutta Italia il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino, ma il 31 dicembre esso si estenderàdel giorno successivo.Restano validi i motivi per gli spostamenti che già danno diritto alla mobilità tra regioni e comuni: lavoro, necessità, prestare assistenza domiciliare o rientrare al domicilio in cui si vive anche non abitualmente per buona parte dell'anno.Gli italiani che rientreranno dall'estero nel medesimo periodo, vale a dire dal 21 dicembre al 6 gennaio, dGli impianti da sci resteranno chiusi dal 4 dicembre al 6 gennaio e dal 21 dicembre sono sospese anche le crociere.Quanto alla scuola, Conte ha annunciato che dal 7 gennaioBar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie e pub delle regioni in zona arancione, come la Puglia,Su tutto il territorio nazionale, non sarà possibile organizzare veglioni e cene negli alberghi il 31 dicembre ed i loro ristoranti chiuderanno obbligatoriamente alle 18.00.Una boccata d'ossigeno arriva per i negozi delle altre categorie merceologiche, che resterannomentre nei centri commerciali, durante i giorni festivi e prefestivi, saranno aperti solo parafarmacie, tabacchi ed esercizi alimentari.Parte: chi paga con carte di credito e App avrà un rimborso del 10% degli acquisti effettuati entro il 31 dicembre, fino ad un massimo di 150 euro. Questo, ha spiegato Conte, «per favorire esercizi di prossimità». Per poter partecipare bisogna scaricare Ia App IO.Conte, che ha sottolineato in apertura come l'indice di contagio Rt su scala nazionale sia sceso allo 0,91, ha infine raccomandato prudenza nelle riunioni familiari durante tutto l'arco delle festività, poiché una terza ondata dei contagi non è affatto improbabile e potrebbe essere dura quanto le prime due.