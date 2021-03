Gelmini e Speranza presentano nuovo Dpcm. Sarà in vigore dal 6 marzo

l ministri per gli Affari regionali e della Salute,in conferenza stampa a Palazzo Chigi hanno illustrato le nuove misure del Dpcm sull'emergenza epidemiologica da Covid-19. All'incontro hanno partecipato il presidente dell'Istituto superiore di Sanità,e il presidente del Consiglio superiore di Sanità,Il nuovo Dpcm sarà in vigore dal, ed è stato firmato dal presidente del Consigliodopo un confronto sia alla Camera sia al Senato, oltre che con le Regioni e il Comitato Tecnico Scientifico. Verrà valutata l'evoluzione della curva epidemiologica per adeguarle eventualmente alla variazione della situazione, al momento non è prevista nessuna deroga per Pasqua e Pasquetta.«Principio guida è la tutela della salute - ha dichiarato il Ministro della Salute,- siamo convinti che, per far ripartire il Paese, sia fondamentale sconfiggere il virus. La curvae facciamo i conti con la presenza di alcune varianti temibili del virus, come quella inglese, diventata prevalente in Italia. Il decreto prova a mantenere un impianto di conservazione delle misure essenziali vigenti. Confermato il livello di divisione del paese in aree, caratterizzate da colori, in quanto differenziare i territori ci consente di dare la risposta più idonea ai territori stessi.per cui abbiamo scelto diLo stesso in quelle zone in cui ci sia un tasso di incidenza, su 100 mila abitanti, pari o superiore a 250».«Seguiremo l'evoluzione dell'epidemia e valuteremo giorno per giorno cosa fare - ha concluso Speranza - Faccio un appello ai cittadini perché l'epidemia non si combatte con decreti e ordinanze ma serve il contributo di tutti, il comportamento delle persone è essenziale».«Abbiamo lavorato alacremente - ha quindi aggiunto Mariastella Gelmini - la bozza è stata condivisa dalla scorsa settimana e pronta da venerdì scorso. Comunichiamo oggi il nuovo decreto per aiutare i cittadini ad uniformarsi a queste regole. Abbiamo accolto la richiesta delle Regioni di far scattare la nuova fascia dal lunedì, ci sarà un tavolo tecnico per rivedere i 21 parametri per bilanciare i criteri e provvedere ad eventuali cambiamenti.. Non possiamo annunciare la riapertura di attività chiuse da tempo, perché siamo ancora in un regime di restrizione indispensabile per combattere il virus».«Il tema della scuola è stato affrontato con grande attenzione dal Ministro Bianchi - ha aggiunto in chiusura -. Il Governo accompagnerà le misure fondamentali e necessarie non solo con la DDI che andrà potenziata, maSaranno stanziate risorse superiori ai 200 milioni di euro all'interno del decreto sostegno proprio per supportare tale voce».