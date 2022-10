Giorgia Meloni accetta incarico: la lista dei Ministri

Giorgia Meloni ha ricevuto l'incarico di formare il Governo dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha così commentato come riportato dalle maggiori agenzie di stampa: «Questa volta il tempo è stato breve, è passato meno di un mese dalla data delle elezioni: è stato possibile per la chiarezza dell'esito elettorale ed è stato necessario procedere velocemente anche in considerazione delle condizioni interne e internazionale che esigono un governo nella pienezza dei suoi compiti».Sarà dunque di destra la prima premier donna in Italia. Domattina, sabato 22 ottobre, si terrà il giuramento al Quirinale.Di seguito la probabile composizione del nuovo esecutivo:Giorgia Meloni alla Presidenza del ConsiglioAlfredo Mantovano sottosegretario alla Presidenza del Consiglio MeloniLuca Ciriani ai Rapporti con il ParlamentoGilberto Fratin alla Pubblica amministrazioneRoberto Calderoli agli Affari regionaliSebastiano Musumeci alle Politiche del mare e per il sudRaffaele Fitto agli Affari europei e al PnrrAndrea Abodi a Sport e giovaniEugenia Maria Roccella a Famiglia, natalità e pari opportunitàAlessandra Locatelli alle DisabilitàMaria Elisabetta Alberti Casellati alle Riforme istituzionaliAntonio Tajani agli Esteri e vicepresidente del ConsiglioMatteo Piantedosi all'InternoCarlo Nordio alla GiustiziaGuido Crosetto alla DifesaGiancarlo Giorgetti all'EconomiaAdolfo Urso a Imprese e made in ItalyFrancesco Lollobrigida ad Agricoltura e sovranità alimentarePaolo Zangrillo dell'Ambiente e sicurezza energeticaMatteo Salvini alle Infrastrutture e vicepresidente del ConsiglioMarina Calderone a Lavoro e politiche docialiGiuseppe Valditara a Istruzione e meritoAnna Maria Bernini a Università e ricercaGennaro Sangiuliano alla CulturaOrazio Schillaci alla SaluteDaniela Santanchè al Turismo