Giro di vite sulle feste degli italiani. Ecco cosa prescrive il nuovo Decreto Legge

Il Governo ha finalmente deciso, questa volta con un Decreto Legge: dal 24 dicembre al 6 gennaio in tutta Italia sarà zona rossa durante i giorni di festa e arancione nei feriali. A Natale e a Capodanno, quindi, saranno chiusi i ristoranti e i bar e sono sconsigliati i pranzi in famiglia, anche se ci sono alcune deroghe.«Quando siamo partiti col metodo a zone - sottolinea il Premier Giuseppe Conte - eravamo con un Rt a 1,7 ora lo abbiamo portato a 0,8. La situazione però resta difficile, non solo in Italia ma in tutta Europa. Il virus continua a circolare, si lascia piegare ma non sconfiggere. E c'è forte preoccupazione che durante il periodo natalizio si rischi una impennata. Dobbiamo intervenire, la decisione è sofferta ma dobbiamo rafforzare le misure per cautelarci in vista delle ripresa a gennaio».Dal 21 dicembre al 6 gennaio sarà dunque vietato lo spostamento tra Regioni,«Comprendiamo le difficoltà economiche e l'ulteriore sacrificio che chiediamo - aggiunge Conte - siamo al fianco delle attività coinvolte dalle restrizioni e per questo abbiamo pensato a nuovi aiuti economici da erogare in modo veloce.«Abbiamo davanti la fine di questo incubo in quanto ci avviamo, ovviamente dovremo attendere i primi mesi dell'anno. Ma dobbiamo trovare la forza di chiudere questo brutto capitolo insieme, e non abbassare la soglia di attenzione», conclude Conte.