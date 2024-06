Nuove nomine parroci, cambiamenti a Giovinazzo per San Giuseppe e Sant'Agostino

Questa mattina, 21 giugno 2024, al termine dell'incontro, guidato da mons. Giovanni Ricchiuti, svoltosi presso la comunità C.A.S.A don Tonino Bello in Calendano in occasione della giornata di santificazione sacerdotale diocesana il vescovo Domenico Cornacchia ha comunicato le seguenti nomine:don Giuseppe Germinario è nominato amministratore parrocchiale del Duomo S. Corrado in Molfettadon Leonardo Andriani, finora vicario parrocchiale della parrocchia S. Agostino di Giovinazzo, è nominato vicario parrocchiale della Parrocchia Sant'Achille in Molfettadon Ignazio de Nichilo, finora vicario parrocchiale della parrocchia Madonna della Rosa di Molfetta, è nominato vicario parrocchiale della Parrocchia Sant'Agostino in Giovinazzo e incaricato del Servizio Diocesano di Pastorale Giovaniledon Sergio Minervini, finora vicario parrocchiale della parrocchia S. Famiglia di Molfetta, è nominato vicario parrocchiale della Parrocchia San Giuseppe in Molfetta e assistente diocesano di ACRdon Francesco de Leo, finora vicario parrocchiale della parrocchia S. Achille di Molfetta, è designato presbitero collaboratore della Parrocchia S. Giuseppe in Molfetta e collaboratore presso l'Istituto diocesano del Sostentamento del Clerodon Pino Magarelli, finora parroco della parrocchia S. Famiglia di Molfetta, è designato presbitero collaboratore della Parrocchia Madonna della Rosa in Molfetta e cappellano dell'ospedale don Tonino Bello di Molfettadiacono don Raffaele Bucci è nominato collaboratore presso la Parrocchia Madonna della Rosa in Molfetta