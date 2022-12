Nuove giornate della donazione per la Fratres Giovinazzo

Nello scambio di auguri in prossimità delle festività natalizie, svoltosi nella sede dellail 14 dicembre scorso, c'è stato un cordiale incontro tra il luogotenente dei carabinieri Paolo Bartoli, donatore assiduo e una parte del gruppo cittadino, alla presenza del presidente Michele Defronzo e dell'assessore Alfonso Arbore, socio Fratres.Nell'occasione d'incontro il sottufficiale dell'Arma dei Carabinieri, originario di Giovinazzo e in servizio a Trani, ha donato all'associazione un calendario illustrato dell'Arma dei Carabinieri intitolato "Carabinierando" dell'anno 2023, ideato dall'artista Antonio Mariella. Il calendario, arricchito di vignette illustrate che donano allegria per affrontare il nuovo anno con un sorriso, è stato un dono gradito anche perché questi calendari particolari sono oggetti da collezione. Il presidente Defronzo, ringraziando tutti i soci, i donatori di sangue e i simpatizzanti per la concreta collaborazione con l'associazione messa in campo in tutto l'anno, formula i suoi auguri di buone feste ricordando che domenica 18 dicembre c'è l'ultima giornata di donazione del sangue dell'anno 2022, dalle ore 8.00 alle ore 11.30 presso la sede associativa sita in Via Marconi, n. 9. Per poter donare si deve effettuare la prenotazione telefonando ai numeri 080-3947733 e 345-3838452 dalle ore 18.00 alle ore 20.00. Le giornate di donazione riprenderanno, con la suddetta modalità organizzativa, mercoledì 4 gennaio 2023.«Devo ringraziare i tanti giovani che si stanno affacciando alla prima donazione dando un cambio generazionale a chi per sopraggiunta età non può più farlo - ci ha detto Michele Defronzo, presidente dell'associazione -. Siamo alla continua ricerca di nuovi donatori ed è per questo che per il prossimo mese di febbraio stiamo organizzando una gita di un giorno a Campitello Matese, iniziativa rivolta solo ed esclusivamente ai giovani donatori in età compresa tra i diciotto e i 30 anni. Il costo di questa gita sarà in parte finanziato dalla Fratres. Inoltre, stiamo lavorando insieme al gruppo del direttivo affinché si possa ritornare a donare plasma presso la nostra sede anzichè andare presso i centri trasfusionali. Il bilancio pertanto di questi primi mesi del nostro mandato è positivo, sono state organizzate svariate iniziative, tra cui il concerto dell'artista Forjay e sono in cantiere altre interessanti iniziative di cui parleremo in futuro. Contiamo sulla massiccia partecipazione dei giovani con l'auspicio che vogliano unirsi al gruppo giovani Fratres di Giovinazzo che è seguito da Alessia Scardigno coordinatrice del gruppo».