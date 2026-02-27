Giovinazzo - Porticciolo da Levante. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Giovinazzo - Porticciolo da Levante. Foto Gianluca Battista
Turismo

Giovinazzo attira il pubblico della BTM in Fiera del Levante - VIDEO

Soddisfatti il sindaco Sollecito e l'assessora Piscitelli

Giovinazzo - venerdì 27 febbraio 2026
Giovinazzo è presente con un suo stand grazie all'Info Point turistico all'interno della BTM (Business Tourist Menagement) alla Fiera del Levante di Bari. La grande vetrina si concluderà oggi, venerdì 27 febbraio, ma sono centinaia le richieste di informazioni sulla "perla dell'Adriatico centrale", come ormai è stata ribattezzata da diversi tour operator.

Le richieste di informazioni - ci fanno sapere dall'Info Point - arrivano certamente da stranieri, ma anche da italiani e, ad esempio, c'è un interesse notevole da parte degli operatori turistici salentini per visite guidate nel Barese. Mercato internazionale, interno e regionale, dunque, per guardare con rinnovato entusiasmo anche al 2026 ed agli anni successivi.

Ne sono convinti l'assessora al Turismo, Cristina Piscitelli, ed il sindaco Michele Sollecito, ampiamente soddisfatti delle visite e delle richieste di informazioni su Giovinazzo giunte nell'importante rassegna. Nelle scorse ore anche il presidente regionale, Antonio Decaro, ha fatto visita alle guide dell'Info Point giovinazzese in Fiera. Le premesse per una nuova stagione con tanti arrivi ci sono tutte, ciò che serve è continuare nella strada del marketing territoriale che metta in vetrina la cittadina adriatica.
Sotto il nostro articolo, il video completo.

Brochure Giovinazzo
Brochure Giovinazzo © Info Point Giovinazzo
  • turismo Giovinazzo
La richiesta d'aiuto degli agricoltori: «Troppe buche sulle strade rurali di Giovinazzo»
27 febbraio 2026 La richiesta d'aiuto degli agricoltori: «Troppe buche sulle strade rurali di Giovinazzo»
D2 tennistavolo, brilla ancora la Polisportiva Juvenatium
27 febbraio 2026 D2 tennistavolo, brilla ancora la Polisportiva Juvenatium
Altri contenuti a tema
Il 74% dei viaggiatori interessato all'oleoturismo in oliveto Il 74% dei viaggiatori interessato all'oleoturismo in oliveto L'analisi di Coldiretti Puglia che plaude all'approvazione della legge regionale all'unanimità
Itinerari turistici, a Giovinazzo installati 5 pannelli interattivi e 53 totem - VIDEO Itinerari turistici, a Giovinazzo installati 5 pannelli interattivi e 53 totem - VIDEO Ci saranno percorsi tematici contraddistinti da diversi colori. Le spiegazioni del sindaco Michele Sollecito
"Tota pulchra es, Maria!", a Giovinazzo il tour alla scoperta delle icone mariane Eventi e cultura "Tota pulchra es, Maria!", a Giovinazzo il tour alla scoperta delle icone mariane Continua il progetto "Tesori d'Arte Sacra" dell'Info Point turistico in collaborazione col Museo Diocesano
Palme e Settimana Santa, è boom di cammini religiosi in Puglia. Giovinazzo c'è Palme e Settimana Santa, è boom di cammini religiosi in Puglia. Giovinazzo c'è L'analisi di Coldiretti Puglia
Turismo a Giovinazzo: i dati completi del 2024 Turismo a Giovinazzo: i dati completi del 2024 I dati forniti dall'Osservatorio Turistico regionale
1 Esplosione turistica: Giovinazzo quinta nel Barese per presenze nel 2024 Esplosione turistica: Giovinazzo quinta nel Barese per presenze nel 2024 Il dato più alto mai registrato per la cittadina adriatica
Giovinazzo protagonista alla BTM di Bari Giovinazzo protagonista alla BTM di Bari Presentate in Fiera del Levante le eccellenze locali grazie ad un proficuo gioco di squadra
Giovinazzo alla Business Tourism Management in Fiera del Levante Giovinazzo alla Business Tourism Management in Fiera del Levante Gli spazi espositivi saranno allestiti dall'Info Point
Area pedonale urbana nel periodo estivo: l'amministrazione incontra i cittadini
26 febbraio 2026 Area pedonale urbana nel periodo estivo: l'amministrazione incontra i cittadini
Referendum costituzionale: il comitato del "SI " invita al confronto pubblico quello del "NO "
26 febbraio 2026 Referendum costituzionale: il comitato del "SI" invita al confronto pubblico quello del "NO"
Campionati italiani di corsa campestre: Mastandrea brilla a Selinunte
26 febbraio 2026 Campionati italiani di corsa campestre: Mastandrea brilla a Selinunte
Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale
26 febbraio 2026 Dal 5 all'8 marzo confermate le modifiche alla circolazione da e per Bari Centrale
Il 28% dei visitatori italiani sceglie la Puglia per esperienze di oleoturismo
26 febbraio 2026 Il 28% dei visitatori italiani sceglie la Puglia per esperienze di oleoturismo
Referendum giustizia, le ragioni del "SI " in un incontro a Giovinazzo
25 febbraio 2026 Referendum giustizia, le ragioni del "SI" in un incontro a Giovinazzo
Donazione organi, la ASL Bari incontra gli studenti dello "Spinelli " - VIDEO
25 febbraio 2026 Donazione organi, la ASL Bari incontra gli studenti dello "Spinelli" - VIDEO
Il 26 febbraio torna il Consiglio comunale di Giovinazzo
25 febbraio 2026 Il 26 febbraio torna il Consiglio comunale di Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.