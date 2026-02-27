Giovinazzo attira il pubblico della BTM in Fiera del Levante - VIDEO

Giovinazzo è presente con un suo stand grazie all'all'interno della BTM (Business Tourist Menagement) alla Fiera del Levante di Bari. La grande vetrina si concluderà oggi, venerdì 27 febbraio, ma sono centinaia le richieste di informazioni sulla "perla dell'Adriatico centrale", come ormai è stata ribattezzata da diversi tour operator.Le richieste di informazioni - ci fanno sapere dall'Info Point - arrivano certamente da stranieri, ma anche da italiani e, ad esempio, c'è un interesse notevole da parte degli operatori turistici salentini per visite guidate nel Barese. Mercato internazionale, interno e regionale, dunque, per guardare con rinnovato entusiasmo anche al 2026 ed agli anni successivi.Ne sono convinti l'assessora al Turismo,ed il sindacoampiamente soddisfatti delle visite e delle richieste di informazioni su Giovinazzo giunte nell'importante rassegna. Nelle scorse ore anche il presidente regionale, Antonio Decaro, ha fatto visita alle guide dell'Info Point giovinazzese in Fiera. Le premesse per una nuova stagione con tanti arrivi ci sono tutte, ciò che serve è continuare nella strada del marketing territoriale che metta in vetrina la cittadina adriatica.Sotto il nostro articolo, il video completo.