Nuove alberature nel centro e sui lungomari di Giovinazzo

I primi erano visibili in piazza Vittorio Emanuele II già da qualche settimana, ma è nelle scorse giornate che si è intensificato maggiormente il lavoro di piantumazione di nuove alberature nel centro di Giovinazzo.Per ora, oltra alla grande agorà giovinazzese, ad essere interessate dai lavori sono state, ma altre zone cittadine saranno interessate da nuove piantumazioni. A riferirlo il sindaco Michele Sollecito nella "che si è celebrata ieri, 21 novembre.«Oggi (ieri,ndr) si celebra la Giornata internazionale dell'albero - ha scritto il primo cittadino sui social - . Nelle nostre scuole ci sono diverse iniziative perché l'educazione ambientale integra in modo perfetto la sfera più ampia dell'educazione civica. Il nostro obiettivo è rendere Giovinazzo sempre più ricca di alberi, investendo gradualmente maggiori risorse per nuove piantumazioni e per interventi di manutenzione più costanti ed efficienti. Abbiamo iniziato con ripiantumare diversi alberi negli alvaretti vuoti oppure nel tempo chiusi col cemento. Siamo partiti da via Bitonto, dai due lungomari e dalla Piazza. Continueremo con via Marconi, Piazza Garibaldi e in altre zone cittadine.L'obiettivo di lungo termine è invece più ambizioso: progettare nuove alberature in zone di città dove l'operazione risulti possibile e sicura».Infine la novità di un nuovo database anche per la parte verde della città: «Per ora, inoltre, abbiamo pensato di portare passo passo il conto del nostro bilancio arboreo - ha spiegato Sollecito - aggiornando la nostra banca dati sul censimento del verde nella sezione "Open Data" presente sul sito del nostro Comune. Qui il link: https://github.com/ComuneGiovinazzo/CensimentoVerde ».La cura del patrimonio verde cittadino è assai importante ed una rigenerazione costante, oltre alla necessaria manutenzione, potrebbe rivelarsi decisiva al fine di evitare situazione di grave pericolo come quella verificatasi tra via Piscitelli e via Marconi solo qualche settimana fa.