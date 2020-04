Nuova sanificazione della città: LE FOTO

16 foto Sanificazione della città del 10 aprile 2020

L'alba del Venerdì Santo è stata la cornice in cui hanno lavorato gli operatoriimpegnati nella terzada inizio pandemia da Coronavirus.Hanno pulito le zone nei pressi diancora frequentati da persone, partendo dal mercato giornaliero, uno dei luoghi di vendita ancora aperti. Passaggi anche nei pressi di istituti bancari e negozi.Poi l'importante passaggio nelle piazzette, dove sono stati sanificati anche i giochi per bambini, come mostra la galleria fotografica sotto l'articolo. Giochi che restano da settimane vuoti, senza le voci dei nostri piccoli felici.Un intervento che si inserisce tra quelli programmati dall'Amministrazione comunale come accaduto in altre città, ma che non possono essere risolutivi nei confronti del virus (magari lo fossero).Le operazioni saranno ripetute ancora nelle prossime settimane con cadenza regolare. Sotto l'articolo le foto della sanificazione.