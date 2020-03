Disinfezione e sanificazione mattutina: LE FOTO

16 foto Sanificazione e disinfezione della città

Il rumore sordo sempre più intenso dei trattori degli agricoltori con gli irroratori in funzione è arrivato nelle case dei giovinazzesi ieri sera, poco dopo le 21.00, e si è fatto sentire sino a notte.Sei aree differenti della città sono state sanificate nuovamente, prima che questa mattina, 21 marzo, gli operai dellasocietà che gestisce anche la raccolta rifiuti, tornassero in strada per una disinfezione più puntuale, in diverse zone di Giovinazzo, soprattutto nei pressi ditanti i punti sottoposti al trattamento. Purtroppo in mattinata, come sta accadendo troppo spesso, tanta gente ha pensato bene di rimettersi in fila per far la spesa, tutti insieme e tutti al sabato, un po' come accadeva prima dei decreti governativi, un po' come se nulla fosse se non per quelle mascherina utilizzate spesso male.. Il Sindacoci ha inoltre informati che le operazioni proseguiranno cadenzate. Per la prossima settimana prevista anche una derattizzazione che non si accavallerà con la sanificazione per ragioni evidenti.A voi, l'unico compito di uscire il meno possibile, solo per la spesa o per ragioni sanitarie, rispettando almeno un metro di distanza. A casa, tutti a casa, come direbbe il sindaco di Bari, Antonio Decaro nelle sue incursioni in parchi e piazzette.Tanto più che da oggi, 21 marzo, e sino al 25 marzo, anche l'attività fisica è limitata come raggio, secondo quanto previsto dal nuovo decreto del Ministero della Salute e la si potrà fare, mantenendo eventualmente la consueta distanza minima di sicurezza se vi saranno altri soggetti.