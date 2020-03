Stamattina nuova sanificazione e pulizia della città: le FOTO

Proseguono cadenzate le sanificazioni di Giovinazzo con azioni mirate. Tutto il territorio cittadino è stato interessato da una doppia azione messa in essere dagli agricoltori e questa mattina c'è stata la seconda disinfezione puntuale soprattutto nei pressi di farmacie, parafarmacie, supermercati, negozi di alimentari frutta e verdura e tabacchi, i luoghi che nel periodo del distanziamento sociale sono più frequentati.Un'accurata pulizia è stata poi effettuata nel sottopassaggio e sul retro della, oltre che sotto il, da sempre pensato da molti come una latrina per i propri animali domestici.Via Bari, via Bitonto, via Marziani, via Cialdini, via Cappuccini, ma anche le traverse di via Marconi ed altri luoghi di Giovinazzo sono stati oggetto di un'accurata pulizia.«Si continua a sanificare, pulire e disinfettare la città - scrive il sindaco-. Al tempo stesso condanno l'atteggiamento di qualche irresponsabile, la prima foto parla chiaro» (quella che vi proponiamo in home).