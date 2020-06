Sanificazioni senza requisiti, l'Anid: «Pronti ad azioni legali»

«Codesta Amministrazione sta inopinatamente consentendo l'esecuzione di(come da ordinanza n. 23 del 17 marzo 2020), così esponendo la salute dei cittadini aoltre a causare».È quanto si legge in una diffida dell', diretto da, dell'secondo cui gli interventi di disinfezione delle strade di Giovinazzo, nel lockdown, «sono eseguiti da, mediante l'utilizzo dialla disinfezione in ambiti urbani».«L'attività di disinfestazione in parola soggiace ad uno specifico codice (), a cui non sono sottoposti gli interventi in campo agricolo», ricorda ancora l'che, al riguardo, precisa che «l'attività di disinfezione in ambito urbano è disciplinata dalla rigida normativa di settore (), la quale individua puntualmente gli specifici requisiti che devono possedere le imprese specializzate per l'esecuzione degli interventi».«Sul punto, tra l'altro - si legge nella diffida inviata al- tocca evidenziare che gli operatori del settore devono avvalersi di, died utilizzareoltre ad impiegaredebitamente registrati presso il».E così, «mentre le aziende operanti nel settore della disinfestazione, e più in generale della sanificazione, stanno assicurando tempestività e professionalità nello svolgimento di tali servizi essenziali, l'esecuzione di tale tipologia di interventi in ambito urbano da parte di soggetti non autorizzati e, soprattutto, non preparati professionalmente, oltre che essere- sempre secondo l'».La diffida, inoltrata al Comune di Giovinazzo, è «dal proseguire tali interventi in violazione di legge, con riserva, in mancanza, di attivare tutte le necessarie azioni, in ogni sede, anche giudiziaria, per».