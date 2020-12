Una buona notizia arriva direttamente da Giovinazzo, dove un operatore ecologico dell', azienda che si occupa della raccolta e dello spazzamento dei rifiuti in città, nei pressi di un mastello per la raccolta differenziata, ha trovato e restituito un portafoglio con all'internoIeri mattina, come ogni mattina, il netturbino di questa bellissima storia stava raccogliendo i rifiuti nella prima traversa di via Vittorio Veneto quando, proprio nelle immediate vicinanze di un mastello, ha trovato il portafoglio. Nessun dubbio. Immediatamente, incappando in una serie di coincidenze, è risalito alla proprietaria (una residente della zona, nda) a cui lo ha restituito. Una buona azione, dunque, conclusa con la restituzione di quanto trovato alla legittima proprietaria.Dell'episodio, inoltre, è stata informata la, mentre la donna a cui è stato restituito il prezioso contributo si è detta felice e grata del bel gesto di quel netturbino generoso che si è detto doppiamente soddisfatto: non sono i soldi a fare la felicità, ma la moneta della gratitudine.